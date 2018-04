Qua un fenicottero , là un tucano, un pappagallo, una cascata di fiori tropicali, un’atmosfera gioiosa quasi caraibica negli spazi felici dell’outlet di Noventa di Piave dove una schiera nutrita di fenicotteri rosa, elegantissimi, curiosi, attenti a sembrare in tutto e per tutto dei visitatori, austeri nel passo lento e lungo che sottolinea la sottigliezza delle gambe che rendono questo uccello di terra e d’acqua così empatico nei confronti degli umani. Una quarantina di installazioni a grandezza naturale creano una scenografia in tableaux vivants nell’area “urbana” del più accogliente outlet non solo del Veneto. Nelle piazze, nelle vie dove si affacciano le vetrine più prestigiose per il mercato di abbigliamento e il genere food di qualità, la presenza dei “ fenicotteri “ valorizza le piscine che completano questo villaggio inventato .

I Tropici a Noventa di Piave sono una delle creazioni scenografiche volute nel MacArthur Glen Outlet

per sottolineare l’arrivo della primavera, che verrà festeggiata (anche negli altri quattro punti MacArthur Glen in Italia), il 30 aprile con il primo Fashion Spring Festival .

Dalle vetrine del più grande villaggio-shopping , la moda della bella stagione super-firmata proporrà il look che le sfilate ci hanno suggerito con la più ampia possibilità di scelta. Trend vincente per il 2018-2019 infatti è l’assoluta libertà di stile: dalla tunica all’abitino svelto, dal capospalla al cardigan leggero, al poncho svolazzante. Importanti gli accessori che puntano sulla praticità e sull’originalità. Potrà essere una borsa di Prada o di Coccinelle, un abito da sera di Alberta Ferretti o di Valentino, un pull disinvolto di Bottega Veneta , di Seventy o di Ralph Lauren (che occupa uno spazio importante con la sua produzione total look). Gli accessori partoriti dalla fantasia di Alessandro Michele per Gucci , le scarpe diaboliche dal tacco minaccioso di Paciotti, le forme sublimi firmate Sergio Rossi, le famosissime “ traspiranti” in versione 2018-19 di Geox, i bijoux più sfavillanti di Svarowsky. una camicia per lui da Brook Brothers , la cravatta di Ferragamo, il completo Pal Zileri , il blazer di Versace.

Sono citati solo alcuni dei 174 marchi presenti nel “paese dei fenicotteri rosa” : un’allegoria che assicura simpatia, distensione, quel relax che oggi gli esperti ritengono irrinunciabile per la pratica dello shopping “ che deve divertire e non stressare, mai!”.





Sabato 7 Aprile 2018, 02:18