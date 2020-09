Con fatica la moda ricomincia, ci saranno i compratori?

Parigi, Milano,Roma, Firenze, Venezia: la moda apre (a metà) la sua finestra sui progetti che ci consentiranno in forma consueta (con sfilate e show realizzati sia negli indirizzi escogitati di volta in volta dagli stilisti che nelle sedi previste dai calendari della moda) o con trasmissioni in digitale. Sessione a rischio questa dell’autunno 2020, non tanto per il rischio di contagio che non sembra mai superato abbastanza, quanto per il timore - per molti la certezza - dell’assenza di clienti che contano. “Andare o no a Pitti Uomo, e per chi? “ si chiedono i vertici di aziende come la veneta Belfe che per la manifestazione di Pitti a Firenze rappresenta una presenza costante dal nascere di questa grande rassegna di moda maschile. E’ la roulette russa che molti affrontano con un salto nell’incertezza - riguardante la presenza del pubblico che conta, dei buyers più importanti - come quello compiuto a Milano sia con Milano Unica che da MICAM (quasi un adeguarsi all’idea che se si deve ricominciare bisogna farlo a partire dalle scarpe!). Infatti, scarpe sul tappeto rosso al Lido di Venezia con la Mostra del Cinema che ha presentato un filmato interamente dedicato al calzolaio delle stelle, Salvatore Ferragamo, e scarpe a Milano, con MICAM, in Fiera con la Mostra delle calzature voluta da Assocalzaturifici, quasi a sfatare la paura che nella scorsa prImavera aveva fatto saltare la manifestazione. Tutto da verificare anche nelle sedi deputate di rassegne nazionali come Alta Roma che si propone con coraggio con il suo messaggio diretto ai giovani e l’apertura voluta da Silvia Venturini Fendi. E’ anche tempo di moda a Venezia con una anticipazione della Fashion Week, rassegna che da anni - organizzata da Venezia da Vivere - si rivolge all’artigianato di classe, al lusso del fatto a mano più conteso. In attesa di svolgere nel mese di ottobre il suo programma, ricco di appuntamenti in città proposti in digitale e dal vivo, nei prossimi giorni - 11, 12 e 13 settembre - apre un giardino segreto alla Giudecca dove all’aperto verrà presentata con una sfilata la moda firmata da Là Fuori. Parigi annuncia la ripartenza 88 eventi, moltissimi dei quali in screaming , ma conferma alcune sfilate dal vivo - con il consueto show - per Dior, Chanel ,Vuitton. Milano Moda Donna ha messo a punto il calendario: si comincerà il 22 settembre prossimo. Non stanno ferme a guardare nemmeno le grandi scuole che proseguono nei loro programmi di studio. Dallo IED giunge notizia di una nuova borsa di studio (e 50 Voucher della Fondazione Francesco Morelli) a sostegno dei giovani creativi meritevoli. Moodhart Fashion School annuncia un nuovo progetto (People Development&Career Journey) mirante alla diffusone delle finalità che hanno suggerito il nascere stesso di questa scuola: l’estrema cura riservata alla persona posta al centro di ogni programma formativo. Che il momento sia difficile non c’è bisogno di sottolinearlo. Tra le notizie più recenti il taglio di diecimila posti di lavoro presso grandi firme come Estèe Lauder, Mark & Spèencer, Bucherer. Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA