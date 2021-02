Ormai è la parola chiave per la presentazione di tutte le manifestazioni organizzate dal mondo della moda ,proposte nella formula digitale ormai divenuta il nuovo linguaggio in uso. Sostenibilità, eco-pensiero, stanno diventando l’ingrediente più sfruttato per proposte non solo legate all’universo dell’abbigliamento ma a ogni aspetto dell’intera produzione. E’ una sfida che i creativi hanno intrapreso come muovo progetto in ossequio alla difesa dall’inquinamento globale . Di sfide ecologiche si occupa non solo la letteratura legata alla produzione di tessuti, di filati, di machine per la lavorazione . Con il termine “Ecosfide” (che è anche il titolo di un libro pubblicato recentemente dal giornalista veneziano Vittorio Pierobon per Ediciclo ), questo traguardo irrinunciabile per la difesa del patrimonio ambientale trova conferme interessanti come testimonianze raccolte dall’autore sul filo dell’eco-pensiero. Spiega uno dei protagonisti del libro , a proposito della difesa da riservare agli alberi , che ad esempio ai tempi della Repubblica di Venezia esistevano leggi severissime a protezione delle querce il cui legno serviva per la costruzione delle navi veneziane. “Chi fosse stato scoperto a tagliare una quercia doveva subite il taglio della testa (una pratica che diede il nome “capitozzare” in uso anche attuale per il taglio di una cima d’albero”.

Avanti dunque ad esempio nel regno dei tessuti con nuove proposte “sostenibili”: materiali frutto di ricerche per la produzione di tessuti assolutamente ecologici, realizzati in ossequio alle nuove disposizioni che in tutto il mondo vanno appunto sotto il nome generico di “sostenibilità”.

Di questo e altro si parlerà , in streaming, puntualizzando ogni immagine , in occasione della presentazione di Altaroma, la rassegna che si è dimostrata una ribalta per i più giovani e che - anche con la sezione Show case- presenta nuove proposte, nuovi look, nuove idee firmate da giovani talenti ma anche da griffes di grande spessore.

Presentata in totale formula streaming , AltaRoma 2021 “sfilerà” dal 18 al 20 febbraio negli studi di Cineciittà, per la precisione dallo Studio 12, ricordando tanti famosi film che hanno avuto come spazio ospitale questo mitico studio, dal famoso Quo Vadis diretto da Mervin LeRoy, a Nine, il musical di Roy Marshall del 2009. A presentare la rassegna, che si svolge sotto la presidenza di Silvia Venturini Fendi, il direttore generale , Adirano Franchi che sottolineerà in particolare l’importanza sempre più rilevante di questa proposta a lettere maiuscole che da tempo è inserita autorevolmente nel panorama di manifestazioni dedicate alla moda italiana e internazionale.

Sarà un tuffo nella bellezza affidato agli spazi cari al cinema non solo italiano che conferma come la moda ormai sappia anche essere spettacolo.

E noi, soprattutto in questi tempi di Pandemia , abbiamo bisogno di “rappresentazione”, di evasione, di momenti che ci aiutino a immaginare che tutto è come prima, che siamo solo dentro a un sogno. La moda ha anche questo compito di sfida alla realtà. Tutti in streaming, quindi, dal prossimo giovedì 18 febbraio con “ Altaroma 2021”, da Cinecittà.

Ultimo aggiornamento: 16:50

