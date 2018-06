Non è finita: la rassegna romana (un tempo area privilegiata per l “alta moda italiana”) che nell’ultima edizione 2017 sembrava respirare con fatica tanto da far presumere che fosse vicino un tempo di “remissioni” , non esclusa la scarsa accettabilità per la sede, il Guido Reni District , ha alzato la testa puntando su una rivitalizzazione che Silvia Venturini Fendi ha indirizzato prima di tutto a una nuova sede, indiscutibilmente adeguata, anzi bellissima e assolutamente complice per un colpo di coda che riporti Roma alla grandezza che nel campo della moda le compete da sempre. Alti e bassi della storia: e sembra vero che stiamo andando incontro agli “alti” con un calendario che ci riserviamo di esaminare di giorno in giorno, dal 27 giugno al 1 luglio in cui AltaRoma svolgerà la sua nuova missione. Lasciamo al tempo della critica ogni commento e trasmettiamo il calendario provvisorio che da solo è in grado di raccontare oggi ciò che AltaRoma promette con la sua “vetrina” eclettica e curiosa.

I giochi si apriranno mercoledì 27 giugno con le presentazioni di due scuole di Moda, l’Accademia Factory 2018 e la Scuola di Moda di Ida Ferri per concludersi con la presentazione pret-à-couture di Sabrina Persechino nel Palazzo delle Esposizioni. Giovedì 28 giugno, oltre alla presentazione dell’Accademia Majani, nell’ex planetario Terme di Diocleziano, porta in calendario un progetto di Antonio Falanga e Grazia Marino (nel Chiostro dell’Angelicum), una conversazione con Marco De Vincenzo per “Romance’s nel Maxxi e negli Studi di Cinecittà le presentazioni di Showcase (ideata da ICE e Altaroma) che resta in calendario anche il 29 e 30 giugno . Sempre giovedì 28 , “La moda proibita” di Roberto Capucci, “Pazzi colori e simpatiche geometrie di Alessandro Giada, Lovers di Silvio Giardina, un omaggio al Portogallo e alla moda latino americana e di sera il Tribute a Renato Balestra .

Moda teatro e musica andranno in scena con “Anna Cappelli” nel Teatro 10 di Cinecittà, dove si alterneranno per tutta la giornata eventi e manifestazioni intorno alla moda. Nel Teatro 1 di Cinecittà invece AltaRoma presenterà “ Iconoclasti”: lo stile di Raffaella Carrà nell’opera di costumisti e stilisti” . Sabato 30 giugno sarà il giorno di “Who is on next”, il concorso per giovani stilisti giunto alla sua 14^ edizione, che sarà presentato nel Teatro 10 di Cinecittà. Accademia Altieri, Accademia Koefia, e altre scuole di moda terranno banco per tutta la giornata del 1 luglio che chiude la kermesse romana dedicata alla moda 2019.



Giovedì 21 Giugno 2018, 01:49