Firenze fa i conti con le ultime ore prima dell’inaugurazione di Pitti Uomo nel Salone dei Cinquecento, in Palazzo Vecchio, presenti il Ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, il Sindaco di Firenze, Nardella, il presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana, Andrea Cavicchi, il presidente di Pitti Immagine Claudio Marenzi, Michele Scannavini per ICE, e per la SMI, Marino Vago .

Protagonista di cinque giornate piene di eventi, incontri, presentazioni, spettacoli non solo in Fortezza ma in locations prestigiose sparse nell’area metropolitana, sarà la moda maschile che vede nella Rassegna fiorentina il massimo dell’organizzazione e la vetrina più ampia di novità e possibilità con le firme più prestigiose per un arco di partecipazioni provenienti da tutti i paesi del mondo.

Eventi, installazioni, sono indirizzi nel programma che prevede appuntamenti impegnativi. L’Istituto Marangoni, una delle istituzioni più prestigiose del mondo per la preparazione (quella vera fatta di concretezza e non di illusioni intellettuali) al “mestiere della moda” , presenterà con L’INTERNAZIONALE UNDER/THE LIGHT il meglio delle creazioni dei suoi allievi .

Appuntamenti da non mancare: il 12 giugno, a Palazzo Capponi Vettori in Lungarno Guicciardini, il 50* anniversario fiorentino di Carlo Pignatelli. Nel pomeriggio di mercoledì 13 , nel Cortile Arsenale della Fortezza da Basso, American Vintage Pitti Aperitivo, con la garanzia organizzativa dello Studio Guitar. Sempre il 13 sera, in Palazzo Ricasoli, Siviglia presenta nel corso di un cocktail “Siviglia Icons”. Maglieria di alto bordo, sportiva, moderna, con il marchio fiorentino di Bruno Manetti Cachemire. Blue royal, rosso rubino , verde smeraldo i suoi colori preferiti per la stagione primavera-estate 2019 protagonista di questa 94 edizione di Pitti Uomo.

Immancabile a Firenze l’appuntamento con Brunello Cucinelli che ormai sigla le edizioni di Pitti Uomo : il dinner per amici, clienti e vippissimi di tutto il mondo invitati che lo stilista vincente aspetta al Tepidarium del Roster.



Lunedì 11 Giugno 2018, 12:47