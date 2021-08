Rimandato per la terza volta il vertice Onu sulla biodiversità. Pesticidi, inquinamento e plastica tra i temi

Il vertice Onu sulla biodiversità viene rimandato per la terza volta a causa della pandemia di coronavirus, la Conferenza rappresenta il più grande vertice sul tema degli ultimi dieci anni e che dovrà indicare gli obiettivi per il prossimo decennio, in programma il prossimo ottobre a Kunming, in Cina. Lo ha annunciato il ministro dell'ecologia e dell'ambiente cinese, secondo quanto riportano vari media. L'evento, inizialmente in agenda ad ottobre 2020, è stato posticipato a maggio 2021 e poi ancora in ottobre 2021. Ora, i negoziati saranno avviati in modo virtuale fra l'11 e il 15 ottobre prossimo per concludersi in una seconda fase «in presenza», vista l'importanza di adottare misure fondamentali per il futuro delle specie animali e vegetali, sempre a Kunming, nella prima metà del 2022, dal 25 aprile all'8 maggio.

Fra gli obiettivi, ci sarebbero tra l'altro il taglio di due terzi dei pesticidi, l'eliminazione dell'inquinamento da plastica e proteggere il 30% della terra e dei mari del Pianeta. In occasione del primo vertice mondiale dedicato alla biodiversità ospitato dalla 75ma Assemblea Generale dell’ONU del 30 settembre 2020. Gli alti funzionari di quasi 100 paesi e organizzazioni internazionali avevano sostenuto che la pandemia avrebbe sovuto rappresentare un’occasione unica per frenare l’allarmante declino della biodiversità ambientale ponendo quest’ultima al centro delle strategie nazionali di ripresa economica.

