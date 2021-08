Cina, oltre 500 esemplari di focena senza pinne nel lago Poyang: il "cetaceo" è un indicatore ecologico dell' ambiente

Quasi 500 esemplari di focena senza pinne dello Yangtze, una specie di cetaceo dichiarata in pericolo di estinzione, sono stati individuati nel lago Poyang nella provincia di Jiangxi, nella Cina orientale, secondo i risultati di una recente indagine pubblicata dal dipartimento forestale provinciale. La focena senza pinne, conosciuta come il «panda gigante dell'acqua», è un indicatore ecologico dell' ambiente nel bacino del fiume Yangtze. L'indagine è stata condotta nelle aree del lago Poyang in cui le focene di questa specie sono attive, nelle acque occidentali del fiume Yangtze e nel fiume Gan. Il Poyang è il più grande lago d'acqua dolce della Cina.

«Il divieto di pesca di 10 anni che è entrato in vigore in tutte le acque più importanti dello Yangtze sta aiutando il più lungo corso d'acqua del Paese a riprendersi dalla diminuzione delle risorse acquatiche e dal degrado della biodiversità», ha dichiarato un funzionario dell'ufficio amministrativo della riserva naturale nazionale del lago Poyang, aggiungendo che l'impegno del governo locale e la consapevolezza della popolazione della zona hanno avuto un ruolo importante. Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato gli sforzi per proteggere la propria ecologia e biodiversità. Nel 2017, è stato stimato che nelle acque cinesi vivevano un totale di 1.012 focene senza pinne.