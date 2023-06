Stati Uniti, un cucciolo di orso esce dall'acqua e attraversa la spiaggia tra i bagnanti: i video virali su Twitter

Un cucciolo di orso nero è sbucato fuori dalle onde in riva a una spiaggia, negli Stati Uniti, e ha attraversato il tratto sabbioso tra sedie e ombrelloni. Sotto gli sguardi attoniti dei bagnanti, che hanno fatto fatica a credere ai propri occhi. L'incredibile avvistamento è avvenuto sul lungomare di Destin, in Florida, lo scorso 11 giugno, come testimoniano i tanti video girati e diffusi sui social dai presenti.

Secondo il New York Post si trattava di un orso grizzly.

«Un uomo stava urlando 'C'è un orso!'. Ma in una ipotetica situazione di allarme ti aspetteresti "squalo" o "delfino", ma non orso. È uscito dalle acque del Golfo del Messico e sembra stanco ma sollevato. Naturalmente mio ​​figlio, amante degli animali, ha iniziato a seguirlo, ma mia suocera lo ha fermato. Siamo rimasti tutti scioccati e stupiti nel vedere la scena. Ma eravamo tutti contenti di vedere l'orso al sicuro fuori dall'acqua. A tutti noi piace fare un tuffo, chissà per quanto tempo è rimasto lì», ha riferito ad Al.com Jennifer Majors Smith, una bagnante che in quel momento si stava godendo la giornata in spiaggia con la famiglia. In tanti anni di vita a Pensacola (altra località costiera della Florida), prima di trasferirsi a Nashville, non aveva mai visto nulla di simile.

Not everyday you see a black bear swimming in the sea, off a Florida beach!! pic.twitter.com/jYTeRbwhaF — David Vance (@DVATW) June 13, 2023

Avvistamento raro ma non impossibile

Chris Kirby, capitano di una barca charter, ha vissuto quasi tutta la vita nel Golfo del Messico, di cui la cittadina di Destin fa parte. Ha riferito che non è poi così raro avvistare orsi nuotare nel Golfo: lui stesso ha afferma di aver assistito ad altre scene simili in passato.

«Ci sono molti orsi nei pressi della base aeronautica di Eglin (non lontana da Destin n.d.r.). Nuotano attraverso la baia. A volte si tuffano in acqua - ha detto - Al giorno d'oggi tutti hanno i cellulari e possono documentare gli avvistamenti con foto e video».

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission stima che attualmente siano presenti più di 4.000 orsi neri in Florida. Secondo il capitano Kirby molti esemplari possono essere attratti dall'acqua dell'oceano per rinfrescarsi nelle giornate più calde, esattamente come gli esseri umani. Non a caso, in questi giorni la temperatura media nelle zone costiere della Florida tocca i 30° gradi.

A bear just swam from way out in the ocean to shore in Destin. Insane. @spann pic.twitter.com/v033ep7FFa — Cdawg (@cbcpa79) June 11, 2023

