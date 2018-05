© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto», diceva Clint Eastwood in una celebre scena di Per un pugno di dollari, western cult di Sergio Leone. Ma quando unaffronta un, come va a finire? Lo mostra un video diventato virale su YouTube negli ultimi giorni: teatro della “sfida” il Vietnam, dove un uomo ha ripreso la lotta ferocissima tra il rettile e la scolopendra.Tre minuti di guerra all’ultimo sangue tra i due animali: ognuno tenta di immobilizzare e mordere l’altro, il serpente si avvolge intorno al centopiedi, che a sua volta, e non potrebbe essere altrimenti. Ma proprio mentre sembra che il serpente stia per avere la meglio, ecco il colpo di scena.