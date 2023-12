Serpente Black Mamba striscia fuori dall'albero di Natale: il video choc di una famiglia in Sudafrica

Il Black Mamba è il serpente più pericoloso del mondo: il suo morso uccide la preda, o chiunque venga a contatto, nel giro di un quarto d'ora e con una probabilità del 100%. Al suo veleno non esiste antidoto. Quindi, quando una famiglia africana ha visto strisciare il rettile sul pavimento del salotto, si è giustamente spaventata a morte e ha subito chiamato l'esperto che, sui social, ha raccontato di essere arrivato in tempo per catturare il serpente perché, altrimenti, sarebbe potuta finire molto peggio.