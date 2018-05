© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'in corsa con un poveroalloe costretto a mantenere il passo per non finire schiacciato o strangolato. È la terribile scena ripresa da un uomo a bordo di uno, in. L'animale a stento riesce a stare dietro all'auto. Il presunto padrone è seduto sul sedile del passeggero e pare del tutto incurante delle sofferenze del proprio cane. È solo grazie allo scooterista che gli grida di fermarsi se non vuole che l'animale muoia strozzato che finalmente l'auto accosta. Il padrone a quel punto scende e prosegue a piedi, tra le proteste dei tanti che hanno assistito alla scena.