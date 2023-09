Meta rivoluziona le piattaforme social con l'Intelligenza Artificiale: cosa aspettarci su Whatsapp

Meta, il gigante tecnologico statunitense, sta portando l'Intelligenza Artificiale sulle sue piattaforme social, tra cui Instagram, Facebook e WhatsApp, con l'obiettivo di aumentare l'interazione degli utenti. Durante la conferenza per gli sviluppatori denominata "Connect," Meta ha così annunciato il lancio di un nuovo assistente IA che promette di rivoluzionare l'esperienza degli utenti. Questo assistente IA sarà in grado di rispondere alle domande degli utenti, grazie a una partnership con Bing di Microsoft, e di generare immagini AI. Una delle caratteristiche più interessanti di questa novità è la possibilità per gli sviluppatori di creare le proprie versioni di assistenti AI, aprendo la strada a un'ampia varietà di applicazioni creative. Inoltre, gli utenti delle piattaforme di Meta potranno interagire con 28 chatbot che assumeranno le sembianze di personaggi famosi. Ad esempio, il celebre cuoco Roy Choi darà voce a un chef di nome Max, che sarà in grado di generare ricette a partire da un elenco di ingredienti inseriti nel sistema. Nel frattempo, un Dungeon Master interpretato dal noto rapper statunitense Snoop Dogg guiderà gli utenti in avventure basate sul testo. Meta ha annunciato che l'assistente IA sarà lanciato negli Stati Uniti in modalità beta a partire da mercoledì. Inoltre, l'azienda ha promesso molte altre novità nelle prossime settimane, che copriranno una vasta gamma di settori, dal gaming alla filosofia alla moda. Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha sottolineato che questa innovazione non si limita a rispondere alle domande degli utenti, ma mira anche a intrattenere e aiutare le persone a connettersi con gli altri intorno a loro. Con l'integrazione dell'IA, Meta sta chiaramente cercando di elevare ulteriormente l'esperienza degli utenti sulle sue piattaforme sociali. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



