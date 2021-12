Shevchenko perde contro il Milan ma vince, sempre, con i suoi ex tifosi rossoneri. L'allenatore del Genoa è uscito sconfitto dalla sfida con Pioli a Marassi ma, dopo l'abbraccio con il suo ex compagno Dida, è tornato a far battere veloce i cuori dei milanisti. Troppo bello vedere due colonne portati del passato abbracciate, con ruoli diversi, sul terreno di Marassi.

Genoa-Milan, cronaca e tabellino