Ucraina, Shevchenko piange a Che tempo che fa: «Aprite il cuore alla mia gente»

Andriy Shevchenko lancia un appello parlando della situazione in Ucraina a Che tempo che fa. «L'Italia mi ha fatto sentire uno di voi, è la mia seconda patria. Aprite il cuore al popolo e alla mia gente ai bambini e agli anziani che hanno tanto bisogno del vostro aiuto. Ce n'è già tanto, lo so, ma ne chiedo ancora», ha detto in lacrime. «Ho molti parenti ancora lì, li sento tutti i giorni ma sono molto preoccupato per la loro scelta di rimanere - ha proseguito l'ex ct dell'Ucraina -. Mi raccontano quel che succede, città bombardate, dove muoiono bambini e anziani che non possono andarsene. È un incubo da cui vorrei potermi svegliare».«Serve un impegno per la pace, bisogna fermare le armi, trovare una soluzione diplomatica alla guerra - ha proseguito l'ex calciatore -. Lo sport sta facendo tantissimo, ha una forza enorme e può mandare un messaggio di pace a tanti Paesi. Ringrazio tutti quelli che si stanno impegnando, anche Milan e Inter, che mi hanno permesso di lanciare un appello a San Siro qualche giorno fa». «L'Ucraina vuole fare parte dell'Europa, è stata la nostra decisione come popolo - ha concluso Shevchenko -. Zelenski è grande presidente che ci sta guidando per la nostra indipendenza e la nostra libertà