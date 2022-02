Ucraina, il messaggio social di Shevchenko: «Una nazione amante della libertà!»

In un momento estremamente delicato per il mondo e soprattutto per l'Ucraina, uno dei suoi "figli" più celebri e apprezzati, Andriy Shevchenko, ha voluto esprimere tutto il suo amore e la sua vicinanza al il Paese e i cittadini ucraini. «L'Ucraina è la mia patria! - twitta l'ex attaccante del Milan - Sono sempre stato orgoglioso della mia gente e del mio Paese! Abbiamo attraversato molti momenti difficili e negli ultimi 30 anni ci siamo formati come nazione! Una nazione di cittadini sinceri, laboriosi e amanti della libertà!Questa è la nostra risorsa più importante!». "Sheva" è stato anche commissario tecnico della nazionale di calcio dell'Ucraina, nel 2016 come assistente e poi - dopo di Europei - fino al 2021 come capo allenatore.

