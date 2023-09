Shevchenko nominato consigliere di ​Zelensky: ecco il ruolo dell'ex campione del Milan

Andrii Shevchenko è stato nominato consigliere freelance di Volodymyr Zelensky.

Con un decreto di nomina pubblicato sul sito web della presidenza ucraina, il presidente ucraino ha annunciato così il nuovo ruolo dell'ex calciatore.

Il nuovo incarico

Nuovo incarico per Andrii Shevchenko, calciatore ucraino ex Milan. Dopo una carriera sui campi da calcio, il giocatore è stato nominato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky come suo consigliere freelance. Il decreto di nomina è stato pubblicato sul sito web del capo dello Stato.

Attaccante della Dinamo Kiev (1985-99), del Milan (1999-2006, 2008-2009) e del Chelsea (2006-2008), Andrej Nicolaevič Ševčenko è stato anche un giocatore della nazionale Ucraina, con la cui maglia ha segnato 33 reti. 5 i campionati ucraini vinti (dal 1994-95 al 1998-99), 3 le Coppe d'Ucraina conquistate (dal 1995-96 al 1998-99), una la Champions League alzata (2003), oltre a una Supercoppa europea (2003), un Campionato italiano (2004) e una Supercoppa italiana (2004). Tra i premi più importanti, il Pallone d'Oro del 2004. Allenatore della nazionale ucraina dal 2016 al 2021, dal 2021 al 2022 è stato il tecnico del Genoa.