La pallonata (non voluta) di Paola Egonu all'ex ct Davide Mazzanti durante la sfida di volley Milano-Trentino

Nella prima partita contro, con Davide Mazzanti sulla panchina dell’Itas Trentino, la campionessa dell’Allianz Milano Paola Egonu ha colpito indirettamente il suo ex allenatore con una schiacciata. I rapporti tra i due si erano rotti definitivamente la scorsa estate all’Europeo quando Egonu era rimasta in panchina e, «pur ribandendo il proprio attaccamento alla maglia dell’Italia», aveva deciso di non partecipare al torneo per prendersi un periodo di riposo.



Fonte: Volleyball World - Lega Volley Femminile