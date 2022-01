«L'Australian Open è molto più importante di qualsiasi giocatore». Sono le parole del campione spagnolo Rafael Nadal che così commenta il caso legato a Novak Djokovic in Australia. «Sono un pò stanco della situazione. Se alla fine giocherà, ok. Se non giocherà, l'Australian Open sarà un grande torneo, con o senza di lui», ha aggiunto.