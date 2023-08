Carlo Mazzone, il ricordo di Buffon: «Mi disse... ma che t'ho fatto? Oggi me sembravi Lazzaro»

Il messaggio della Roma, con una foto emblematica, per ricordare Carlo Mazzone. E quello di Beppe Signori, un abbraccio, nel pensiero del suo mister scomparso il 19 agosto. Tanti i messaggi per "Carletto" dal mondo dello sport. Tra questi anche quello di Gigi Buffon. «Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore.

La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile». «A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0. Sul punteggio di 1 a 0 ed a 15 minuti dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato. A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone e mi ha detto "A Buffon... ma che t'ho fatto?? Oggi me sembravi Lazzaro... che te rialzavi sempre!". La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo».