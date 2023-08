Carlo Mazzone morto, gli ultimi post social: dall'amore per la moglie e il nipotino alla coppia Baggio-Totti

Se chiudete gli occhi e pensate a Carlo Mazzone, la mente vi riporterà a quel pomeriggio del 30 settembre 2001, culminato con la corsa di Carletto sotto la curva dell’Atalanta al clamoroso gol del 3-3 del Brescia a tempo scaduto grazie al «Divin Codino». Scoppiò il finimondo, quel volto dipinto di genuina rabbia si trasformò in un meme ancor prima che nascessero i meme.



Carlo Mazzone non c'è più. L'ex allenatore è morto il 19 agosto, proprio di primo pomeriggio. Oltre l'amore per il calcio, nel suo cuore c'era posto soprattutto per la moglie, la famiglia e...Francesco Totti. Come testimoniano i suoi ultimi Tweet. Sì perché Carletto ero molto attivo sui social grazie all'aiuto del nipote Alessio Lancianese.

Gli ultimi post

In occasione degli 80 anni, Mazzone era sbarcato su Facebook e Instagram, con pagine ufficiali, entrambe seguite da oltre centomila follower, imitato presto, sempre per l'80/o genetliaco, da Giovanni Trapattoni.

Per Twitter, Mazzone ha ottenuto in poche ore quasi settemila adesioni e in continuo aumento, dimostrazione dell' affetto che ancora riscuote l'ex tecnico tra gli altri di Ascoli, Bologna, Brescia, Cagliari, Roma.

A seguire il tutto è ancora una volta il nipote, Alessio Lancianese, che gestisce le pagine di @CarlettoMazzone795, un richiamo alle partite dirette in panchina nella sua carriera in serie A, che restano un record.

Il 7 luglio Mazzone pubblicava tre post iconici.

L'anniversario

Il primo riguardava la sua dolce metà: «7 Luglio 1963 - 7 Luglio 2023! 60 anni di matrimonio!!! Evviva l’amore, vi mando un abbraccio grande vi voglio bene».

L'amore per Francesco e Roberto

Il secondo, invece, riguarda i numeri 10 più forte della storia del calcio. «Quando mi chiesero di allenare Totti e Baggio insieme: “Forse mi sarebbero caduti meno capelli…” Ecco quindi nella speranza che un po’ ricrescano coppia d’attacco Roberto Baggio e Francesco Totti (tutti e due con la maglia numero 10) vi piace come idea?».

Il «ritorno» in panchina

L'ultimo è dedicato alla famiglia, anzi, al piccolo nipotino. Tono leggero e scherzoso, che ha sempre contraddistinto l'allenatore romano. «Tra poco torno in panchina… Mio nipote Alessandro allenatore in seconda!».