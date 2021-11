Atp Finals, sfuma il sogno di Sinner: Zverev batte Hurkacz e va in semifinale

Eliminato prima ancora di scendere in campo. Sinner non potrà coltivare il sogno di andare avanti alle Atp Finals: il successo di Zverev contro Hurkacz ha estromesso l'azzurro dalla corsa alle semifinali. Il regolamento parla chiaro, anche se l'altoatesino dovesse battere Medvedev sarebbe tutto inutile perché, pur a parità di vittorie, ha giocato una partita in meno rispetto agli avversari e non si è qualificato di diritto alla kermesse di Torino, ma è subentrato da riserva.