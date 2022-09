X Factor 2022, Linda Riverditi emoziona con la sua versione al piano di ‘Coraline’ dei Måneskin

La diciottenne Linda Riverditi, da Alba (Cuneo), emoziona giudici e pubblico con la sua personalissima versione di ‘Coraline’ dei Måneskin. «Liberatoria, una sorta di autoterapia»: questa è la musica per Linda, che arriva sul palco delle prime Auditions di ‘X Factor 2022’alla ricerca di «un enorme boost di autostima», che arriva puntuale. «Sei un bellissimo vulcano», la definisce il giudice Rkomi; «Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica», gli fa eco il suo collega Fedez. «È stato un viaggio fantastico», chiude l’altra componente del tavolo Ambra, ma il viaggio per Linda comincia ora: standing ovation, quattro sì convinti e accesso ai Bootcamp. L’appuntamento con XF2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand. Credit: Immagini concesse da Sky https://xfactor.sky.it/