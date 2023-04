Nikita Pelizon vince il GfVip: Fabrizio Corona svela perché non ha vinto Edoardo Tavassi

Venerdì scorso, attraverso i suoi canali social, Fabrizio Corona aveva rivelato il nome del vincitore del GF Vip. L'imprenditore e fotografo aveva affermato di essere a conoscenza del fatto che Edoardo Tavassi sarebbe uscito trionfante dal programma. Peccato che si sia sbagliato e anche alla grande. Perché alla fine il GF Vip lo ha vinto Nikita Pelizon. Ma come ha giustificato il suo intervento Corona? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music: “Moose” from Bensound.com