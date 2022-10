Mara Venier e il saluto a Simona Ventura in diretta a Domenica in: cosa è successo

Durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier ha ospitato anche Walter Nudo: l’ex naufrago ha deciso di farsi intervistare dalla conduttrice. Gli spettatori hanno notato un particolare della puntata, accaduto proprio durante l'intervista a Walter Nudo: Mara Venier ha infatti nominato e salutato Simona Ventura. Tra lei e la conduttrice in passato sembrava ci fosse stato del malumore, che ora potrebbe essere totalmente scomparso. L’ex compagno di Simona Ventura è infatti il figlio del marito di Mara Venier: pubblicamente le due non ne hanno mai parlato. Oggi, quindi, le parole di Mara pronunciate serenamente durante l’intervista a Walter Nudo, assumono un peso ancora più importante: “La tua edizione de L’Isola dei Famosi, Walter, è stata di grandissimo successo, condotta da Simona Ventura”. Gli utenti dei social hanno pensato a una pace sancita tra le due. Sarà così? Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

https://www.funweek.it/show/domenica-in-romina-power-mara-venier-risposte-mara-retroscena-diffida/