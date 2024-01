Golden Globe 2024, i look da Margot Robbie in stile Barbie a Taylor Swift

Parata di star sul red carpet dei Golden Globe a Beverly Hills.

Attori e attrici, registi, protagonisti del mondo dello spettacolo e della musica hanno sfilato prima della cerimonia di premiazione con look scintillanti.

Da Leonardo DiCaprio, accanto a Timothée Chalamet con giacca nera tempestata di paillettes, a Margot Robbie in Armani Privé, con un look rosa shocking e boa di tulle, ricalcando un modello dell'iconica bambola del suo film. Elegantissime Jennifer Lawrence, in nero classico Dior ed Emma Stone, con abito effetto nude e ricami floreali con super spacco. E ancora Taylor Swift, star musicale di quest'anno, in Gucci verde mela piena di paillettes. Look informale con camicia sbottonata per Cillian Murphy, in Saint Laurent, e tra le più richieste dai fotografi anche la cantante Dua Lipa.