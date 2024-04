​Taylor Swift, nuovo record: The Tortured Poets Department l'album più scaricato in un solo giorno

​Taylor Swift continua a battere i suoi record: The Tortured Poets Department è diventato l'album più scaricato in un solo giorno. Lo ha annunciato Spotify.

Taylor Swift, arriva il nuovo album "The Tortured Poets Department"

Taylor Swift, nuovo record

Con Ttpd, uscito a mezzanotte, la popstar è diventata anche l'artista più ascoltata in un solo giorno nella storia della piattaforma di musica in streaming. Ttpd (come è ormai stato soprannominato dai fan) è il primo album ad essere scaricato oltre 200 milioni di volte in un solo giorno. Il record apparteneva alla Swift che adesso è responsabile dei primi tre album più scaricati in un solo giorno: oltre a Ttpd, Midnights e 1989 (Taylor's version).