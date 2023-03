Gf Vip, Edoardo Tavassi riprende Oriana per la frase su Milena: «Mica è la colf»

Durante un momento di risate e relax, alcuni vipponi sono stati pizzicati dalle telecamere mentre pronunciano una frase che non è piaciuta a tutti. Edoardo Tavassi ha infatti subito ripreso Oriana Marzoli, portando la conversazione su toni scherzosi. Nel rivolgersi a Milena Miconi, in quel momento assente, Oriana ha detto: "Dobbiamo dire a Milena di preparare qualcosa di buono". Nonostante i toni goliardici, Edoardo è intervenuto, dicendo: "Mica è la Colf...". Giaele ha poi aggiunto: "Quando abbiamo fame andiamo sempre da Milena a chiedere...". "Non hanno voglia di fare niente ,però a mangiare sono sempre pronti", "Al posto loro non mi vanterei! Sono sfaticati e non fanno niente dall'inizio. Gente di 30 e 40 anni che neanche sanno farsi un uovo" hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

