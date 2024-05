Una, nessuna e centomila: il gesto di Amadeus durante l'ultima prima serata in RAI. I fan disperati

Ieri, 8 maggio 2024, Amadeus ha condotto Una Nessuna Centomila – In Arena, l'evento contro la violenza sulle donne trasmesso in diretta su Rai Uno che ha visto salire sul palco tantissimi ospiti del mondo della musica in nome di un messaggio forte e chiaro ma che, al contempo, ha segnato anche il momento dell'ultima prima serata del conduttore in Rai.

Con Una Nessuna Centomila – In Arena, infatti, terminano gli impegni in prima serata del buon Ama, che dalla prossima stagione televisiva abbandonerà la tv pubblica per passare sul NOVE. Ebbene, molti fan che ieri si stavano godendo lo spettacolo hanno notato questo dettaglio, finendo completamente nello sconforto quando lo hanno realizzato. E per questo motivo hanno riempito i social di commenti riguardanti Amadeus…

Photo Credits: Kikapress, Francesco Prandoni, Luca Brunetti (ParoleeDintorni); music by Korben MKdB



