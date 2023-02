Gf Vip, Daniele Dal Moro zittisce Nikita: la reazione dell'ex tronista non piace ai telespettatori

Nel corso della serata, al GF Vip, Daniele ha risposto con poca pazienza ad una serie incalzante di domande di Nikita. Lei ha cercato più volte di coinvolgerlo in un gioco che non gli piaceva affatto, mostrando tutta la sua sofferenza fino a reagire in una maniera inaspettata e a smetterle di risponderle. La scelta di ignorarla ha causato una serie di reazioni sia nel fandom dell’ex tronista che in quello della ragazza, rimasta imbarazzata in silenzio. Tuttavia, alcuni hanno criticato la reazione di Dal Moro, ritenendola poco diplomatica e arrogante, e hanno dubitato della sincerità del suo atteggiamento. Ma da cosa sarà dipesa? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Memories” from Bensound.com