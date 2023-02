Gf Vip, Attilio Romita e la frase choc: «Due belle t...e e un lato b attraente». Il giornalista senza peli sulla lingua

Nella casa del Gf Vip, Attilio Romita continua a lamentarsi delle nomination e dei meccanismi di gioco. Pizzicato dalle telecamere del reality, è stato visto discutere con Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele Dal Moro (entrata temporaneamente nella casa), di Oriana Marzoli.

Gf Vip, Attilio choc su Oriana

«Due belle te**e e un lato B attraente, nei confronti dei quali provi piacere di darti, ma giocatela, goditela. Al dopo non ci pensare neanche, concediti una deroga a questo tuo sistema rigido di principi e di bianco e nero» ha affermato Attilio, riferendosi proprio a Oriana e al rapporto controverso con Daniele, che non trova pace. Ma le parole di Attilio rivolte nei confronti di Oriana non sono finite qua. I seguaci dell'attuale edizione del GF Vip si stanno lamentando sui social anche per altre frasi pronunciate da Attilio.

