Fan in delirio per il red carpet di "Wonka" con Chalamet e Hugh Grant

L'atteso film sul cioccolataio nelle sale italiane dal 14 dicembre

Roma, 11 dic. (askanews) - Accoglienza super calorosa sul red carpet di Los Angeles per la star Timothée Chalamet, protagonista di "Wonka" ("Charlie and the Chocolate Factory"), film diretto da Paul King, prequel del celebre romanzo di Roald Dahl "La fabbrica di cioccolato" (1964), sulle origini del cioccolataio Willy Wonka.

Nel cast anche Hugh Grant, nelle immagini sul tappeto rosso accanto all'attore statunitense di origini francesi. Il film esce nelle sale italiane il 14 dicembre.