Dargen D'amico, perché indossa sempre gli occhiali? Svelato il mistero

Quest’anno, dopo aver partecipato al Festival di Sanremo, Dargen D’Amico è entrato a far parte della squadra di giudici di X Factor. Il suo look è contraddistinto da dei grandi occhiali colorati con lenti scure che l’artista non toglie praticamente mai. In diverse interviste gli è stato chiesto perché non toglie mai gli occhiali e l’artista non si è negato per una risposta esaustiva. “In primo luogo la luce mi da molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi” ha spiegato, aggiungendo che “uso gli occhiali come segno distintivo al contrario: mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro”. In un’altra intervista ha anche affermato che “Non credo che sia necessario far vedere tutto [...] Io porto gli occhiali perché penso sia giusto non mostrare tutto di sé e se posso evitarmi questo disturbo preferisco”.

Foto: Kikapress, ufficio stampa Sky Music: "Summer" from Bensound.com

