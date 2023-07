Napoli, in tre sullo scooter in autostrada con un neonato: il video denuncia i genitori

In tre in motorino in autostrada, con un neonato di pochi mesi in braccio. Il video, girato sull'autostrada Napoli Salerno è diventato virale sui social e ha causato un'ondata di indignazione: «Arrestate questi genitori» è la voce fuoricampo che si sente, probabilmente l'autore del video.

Neonato in scooter sull'autostrada: «Questi genitori andrebbero arrestati»

È stato condiviso anche dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana, Francesco Emilio Borrelli: "Deputato, un neonato trasportato in questo modo vergognoso su uno scooter. Questi genitori andrebbero proprio arrestati. Eravamo sulla Napoli-Salerno", si legge nel messaggio che accompagna il video nel post pubblicato su Facebook.