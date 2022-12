«Meghan e Harry saranno all'incoronazione di re Carlo per soldi»: la pesante affermazione svelata in tv

Il documentario sul Principe Harry e Meghan Markle ha scatenato la stampa di tutto il mondo, soprattutto quella del Regno Unito, dove diversi giornalisti ed esperti si sono scagliati contro le dichiarazioni dei due. In particolare, Piers Morgan è stato preso di mira per le sue dichiarazioni molto dure nei confronti della coppia. Sia sui social che in trasmissione c'è chi l'ha criticato per il suo atteggiamento molto duro nei confronti di Meghan Markle, ma questo non lo ha fermato nel sostenere durante il suo programma "TalkTv, Uncensored" che Harry e Meghan parteciperebbero all'incoronazione di Re Carlo III solamente per soldi e fama. "Perché due persone che disprezzano la monarchia e tutto ciò che rappresenta e pensano che la famiglia reale sia un branco di razzisti, dovrebbero mai presentarsi all'incoronazione? Perché è lì che si trovano i soldi. L'ipocrisia è alla base di tutto ciò che fanno questi due" ha affermato Morgan.

