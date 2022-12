Harry e Meghan, colpo di scena. Re Carlo li invita all'incoronazione: «Sono i benvenuti» (anche se è furioso per la serie Netflix)

Colpo di scena. Re Carlo inviterà Harry e Meghan alla propria incoronazione, nonostante la bufera provocata dalla serie tv che i duchi del Sussex hanno girato per Netflix. La decisione è stata rivelata da fonti di palazzo reale al Times e al Daily Mail, anche se non ci sono annunci ufficiali: la lista degli invitati alla cerimonia, che si svolgerà all’abbazia di Westminster il 6 maggio prossimo, verrà annunciata soltanto nei prossimi mesi.

La mossa del re

I due giornali descrivono la scelta di Carlo III di invitare la coppia all’incoronazione come un “ramoscello d’ulivo” nei confronti del figlio e della nuora, dopo le pesanti accuse contenute nel loro documentario Harry & Meghan nei confronti della famiglia reale. Nelle sei puntate trasmesse da Netflix, Harry in particolare parla male del padre e del fratello William, accusandoli in sostanza di avere cercato di danneggiare lui e la moglie perché stavano togliendo spazio al resto dei Windsor sui media.

Anche se la lista degli invitati per la cerimonia religiosa che si terrà a Westminster Abbey deve ancora essere messa a punto, è chiaro che «tutti i membri della famiglia saranno i benvenuti». Il Re, si precisa, «ama entrambi i suoi figli»

Gli attacchi dei tabloid

In Inghilterra la serie ha creato un vero e proprio scandalo. I tabloid britannici continuano ad attaccare duramente i duchi del Sussex per quelllo che hanno raccontato in tv definendo la serie un tradimento della monarchia e un insulto alla memoria della regina Elisabetta. Nei suoi attacchi la stampa cita fonti e amici di Carlo e William secondo i quali il re e il suo ora diretto erede sarebbero furiosi. La casa reale non ha finora reagito pubblicamente in alcun modo al documentario.Escludere il figlio minore e Meghan dall’incoronazione, tuttavia, susciterebbe nuove controversie: è probabile che i consiglieri abbiano suggerito al re di dimostrarsi in questa circostanza generoso. Del resto perfino davanti alle accuse di pedofilia al figlio Andrea, la regina Elisabetta, pur mettendolo al bando dal rappresentare la famiglia reale, ha continuato a frequentarlo. Diventato sovrano nel momento stesso della morte della madre l’8 settembre scorso, Carlo avrà la sua incoronazione soltanto in primavera. È un evento che richiede tempo: quella di Elisabetta II avvenne un anno e mezzo dopo la sua ascesa al trono.