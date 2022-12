Meghan Markle, il gesto spiazzante del membro dell'equipaggio durante il volo verso il Canada

Una delle chiavi di lettura che hanno voluto dare il principe Harry e Meghan Markle al loro documentario su Netflix, è quella del "sacrificio" che Meghan avrebbe fatto nel trasferirsi nel Regno Unito, oltre che nella Famiglia Reale. Questo suo enorme sforzo nel compiacere il popolo britannico sarebbe stato, a suo dire, percepito per primo da un membro dell'equipaggio di cabina di un volo aereo. L'episodio risale al suo ultimo impegno ufficiale, la sua presenza al Commonwealth Day all'Abbazia di Westminster, nel marzo 2020. Meghan ha raccontato che mentre era seduta al suo posto sull'aereo in attesa che decollasse verso il Canada, un uomo dell'equipaggio si è inginocchiato, si è tolto il cappello e le ha detto: "Apprezziamo tutto quello che hai fatto per il nostro Paese". "Era la prima volta che mi sentivo come se qualcuno vedesse il sacrificio, non per il mio Paese, ma per questo Paese che non è il mio" ha spiegato Meghan. Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Meghan Markle sotto accusa: le frasi ingiuste contro Kate Middleton