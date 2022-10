Martina Colombari: «Le mogli degli altri calciatori mi ignoravano. Noi donne non siamo furbe...»

Martina Colombari, ospite a “BellaMa’”, il primo talent di parola della tv italiana in onda da lunedì a venerdì dalle 15.15 alle 17.20 su Rai2, ha raccontato a Pierluigi Diaco che all’inizio della sua relazione con Billy Costacurta non era stata ben accolta dalle mogli degli altri calciatori: «Venivo ignorata e ci stavo male. Arrivavo a San Siro e non mi rivolgevano la parola». L’attrice, ex Miss Italia, testimonial attiva della Fondazione Francesca Rava, nella puntata di ieri lunedì 10 ottobre ha raccontato della sua esperienza negativa: «Noi donne non siamo furbe: dovremmo essere più brave. Ci dovrebbe essere solidarietà femminile, invece pensiamo sempre di essere in rivalità una con l’altra». www.raiplay.it