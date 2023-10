Piogge record a New York, leone marino fugge dallo zoo

Durante le forti piogge che hanno colpito New York , un leone marino è riuscito a fuggire dalla sua piscina allo zoo di Central Park "grazie" alle inondazioni circostanti. Jim Breheny, vice presidente esecutivo del Wildlife Conservation Society's Zoos and Aquariums, ha confermato l'evento.a causa del maltempo ma successivamente è ritornata nella sua piscina condivisa con altri due leoni marini. Non c'è stato alcun pericolo per il personale o per il pubblico. Su Central Park sono caduti 15 centimetri di pioggia durante la tempesta. New York allagata, metà delle linee metro sospese: ​piogge torrenziali sulla città americana