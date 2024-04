Inquilino da incubo a New York, paga 200 dollari per una notte in hotel ma poi ci rimane per anni senza pagare l'affitto

Un uomo ha vissuto nel New Yorker Hotel per 5 anni senza pagare un solo centesimo di affitto.

L'escamotage

Barreto deve affrontare 24 capi d'accusa, tra cui 14 reati di frode. Se verrà ritenuto colpevole, potrebbe essere condannato a diversi anni di prigione, ha riferito il New York Times. La residenza di Barreto presso il rinomato hotel - che nel suo periodo di massimo splendore ospitò molte celebrità, tra cui Muhammad Ali e John F. Kennedy - risale al 2018, quando venne a conoscenza per la prima volta del Codice degli affitti di New York City. Questa legge riconosce agli inquilini che abitano in stanze singole all'interno di edifici costruiti prima del 1969 il diritto di richiedere un contratto di locazione di sei mesi.

L'affitto iniziale

Nel giugno 2018, Barreto si è registrato nella stanza 2565 con il suo partner, Matthew Hannan, per una notte e gli sono stati addebitati $ 200,57. Il giorno successivo Barreto chiese all'albergo un affitto di sei mesi e fu prontamente sfrattato. Barretto – un trapiantato in California con un debole per le teorie del complotto che afferma anche di essere il leader di una comunità tribale da lui fondata in Brasile, secondo il New York Times – ha rifiutato di accettare un no come risposta.

Il processo

Quel luglio, ha portato il proprietario dell'edificio, l'Associazione dello Spirito Santo per l'Unificazione del Cristianesimo Mondiale, al tribunale immobiliare, sostenendo di essere stato sfrattato illegalmente. Non si è presentato un rappresentante della chiesa, quindi il giudice ha dato ragione a Barreto e l'hotel ha dovuto consegnargli la chiave.

Le due parti non hanno mai concordato i termini dell'affitto e, poiché non poteva essere sfrattato, Barreto viveva nell'hotel senza pagare. Ben presto, Barreto iniziò a presentarsi come il proprietario dell'hotel e alla fine chiese l'affitto a uno degli inquilini dell'edificio, il ristorante TickTock. L'ufficio del procuratore distrettuale ha detto che Barreto ha anche registrato l'hotel a suo nome presso il Dipartimento di Protezione Ambientale della città come parte di uno sforzo per ottenere il controllo dei conti bancari dell'hotel.

La Chiesa dell'Unificazione, che acquistò il New Yorker nel 1976, fece causa a Barreto per essersi presentato come proprietario dell'hotel su LinkedIn e per aver caricato un atto contraffatto sul sito web della città. Un giudice ordinò a Barreto di smettere di affermare che era il proprietario dell'edificio, ma continuò a viverci. L'anno scorso Barreto presentò nuovamente documenti alla città sostenendo di essere il proprietario dell'edificio, e fu allora che intervenne l'ufficio del procuratore distrettuale.

La replica

“Non ho mai avuto intenzione di commettere alcuna frode. Non credo di aver mai commesso alcuna frode", ha detto Barreto all'Associated Press . "E non ho mai guadagnato un centesimo da questo." Barreto – che sostiene di essere un discendente diretto di Cristoforo Colombo, secondo il Times – è ora in attesa di processo. Con un'altra mossa bizzarra, Barreto ha affermato di aver fatto la sua unica telefonata alla Casa Bianca, lasciando un messaggio che rivelava la sua posizione, prima di essere rilasciato dalla custodia della polizia. Non ci sono prove che suggeriscano alcun collegamento tra Barreto e la Casa Bianca, ha riferito il Times.