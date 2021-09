Harry e Meghan, il piano segreto di Kate per farli tornare a Londra: ecco quando arriveranno

LOLNEWS.IT - Harry e Meghan sono proiettati verso una vita in America con i loro due bambini ma presto potrebbero tornare a Londra. Kate starebbe lavorando dietro le quinte perché avvenga il miracolo che la Regina attende da mesi: la duchessa di Cambridge sta tentando ogni carta per far sì che trascorrano il Natale con la Famiglia Reale e finalmente far conoscere Lili alla Regina. Kate – che Harry ha sempre definito “la sorella maggiore che non ho mai avuto” – è l’unica finora ad essere riuscita a parlare direttamente con il cognato e si sta dimostrando in grado di fare da collante, di guardare al futuro e di saper perdonare per il bene superiore della monarchia… Le manca solo l’impresa più difficile per ottenere definitivamente la corona: riportare a casa il figliol (pardon il cognato) prodigo (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Leggi anche: >> KATE MIDDLETON INCINTA? ECCO PERCHÈ È SPARITA IN QUESTI GIORNI E DOVE SI TROVAVA: LA BELLA NOTIZIA DOPO LA DEPRESSIONE

APPROFONDIMENTI LONDRA Kate Middleton incinta? L'esperto reale: «Dietro la sua... ROYAL FAMILIY «George non sarà mai re, la monarchia si estinguerà tra due... USA Meghan Markle furiosa con Harry, scenata di gelosia per colpa di una... ROYAL FAMILY William e Harry di nuovo insieme, l’ultimo 'miracolo'... ROYAL FAMILY Harry e Meghan, precipita la loro popolarità: nel Regno Unito...