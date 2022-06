Depp vince la causa contro l'ex moglie Amber Heard: la lettura della sentenza

Amber Heard ha accolto a capo chino la lettura della sentenza del processo show di sei settimane in cui i protagonisti del breve matrimonio degli orrori si sono dilaniati a vicenda in aula i sette giurati - cinque uomini e due donne - hanno trovato l'unanimità.

Un colpo al cerchio e uno alla botte: la giuria ha assegnato a Amber due milioni di dollari di danni per via di un'affermazione di un avvocato di Johnny Depp che aveva definito «un imbroglio» le sue accuse. Nonostante la vittoria sminuita l'ex Pirata dei Caraibi ha esultato: «La giuria mi ha ridato la vita». Johnny, oggi fotografato in un pub di Newcastle, era rimasto in Gran Bretagna, dove nel 2020 aveva perso la prima puntata della saga processuale - in quell'occasione aveva portato in giudizio il tabloid The Sun che lo aveva definito «uno che picchia le mogli» - per precedenti impegni di lavoro avendo già vinto la sua battaglia, prima che nell'aula giudiziaria, nella corte della pubblica opinione e dei social media.