Depp-Heard, Amber disperata sui social: «Johnny ha vinto perché è più potente, è un passo indietro per le donne». L'attrice farà appello

Condannata a pagare 15 milioni e sbeffeggiata dai social: Amber Heard è la grande sconfitta del processo contro l'ex marito Johnny Depp. E mentre lui festeggia sui social citando Seneca, l'attrice si dice disperata. «La delusione che provo va oltre le parole - scrive - Ho il cuore spezzato che la montagna di prove non sia stata sufficiente per far fronte al potere e all'influenza del mio ex».

Johnny Depp festeggia: «La verità non muore mai, sei anni fa la mia vita è cambiata per sempre»

Il verdetto della giuria

Johnny Depp ha vinto: l'ex moglie Amber Heard lo ha diffamato e dovrà pagargli 15 milioni di dollari di danni, anche se lui dovrà risarcirla con 2 milioni per l'affermazione di un avvocato che ha definito 'un imbrogliò le sue accuse. È il verdetto unanime dei 7 giurati della Corte di New York dopo un processo di sei settimane in cui i protagonisti del breve matrimonio degli orrori si sono dilaniati a vicenda. «È un passo indietro per tutte le donne», ha commentato l'attrice. «La giuria mi ha ridato la vita», ha detto l'ex Pirata dei Caraibi.