Johnny Depp, ecco lo yacht "Amphitrite" (dal prezzo segreto) dove è scoppiata la lite con Amber Heard

Johnny Depp ha acquistato nel 2007, per un prezzo tutt'ora sconosciuto, lo yacht Amphitrite, da lui chiamato "Vajoliroja" (acronimo formato dalle iniziali dell'allora compgana Vanessa Paradis e dei loro figli Lily-Rose e Jack). Progettato dal cantiere turco “Turquoise”, l'imbarcazione ha uno stile assai originale, che rimanda in qualche modo a una nave dei pirati. Depp e Paradis sono stati immortalati sullo yacht in diverse occasioni fino al 2012, quando la coppia si è separata. Tre anni dopo Depp ha sposato Amber Heard e ha ribattezzato lo yacht "Amphitrite". Quindici mesi dopo il matrimonio, Heard ha chiesto il divorzio. E ora i due sono coinvolti in un aspro processo per diffamazione iniziato ad aprile di quest'anno.

Il processo

Amphitrite ha avuto un ruolo chiave nella testimonianza di Heard contro Depp. Heard ha affermato infatti che l'attore l'ha sbattuta contro il muro in una delle cabine dello yacht. Amber ha detto che il marito era ubriaco e fuoriso perché di lì a poco avrebbe dovuto vendere la barca. Depp ha negato di aver mai abusato o aggredito la ex moglie. Ma effettivamente tempo dopo ha venduto lo yacht a JK Rowling per 27 milioni di dollari .

L'imbarcazione

Oltre 47 metri in chiave retrò, realizzata in Acciaio ed alluminio, ma anche mogano e altri legni pregiati, l’imbarcazione può ospitare fino a dieci ospiti che possono alloggiare nelle confortevoli cabine arredate con uno stile unico. Ampi spazi di soggiorno, interno ed esterno, consentono relax e amene conversazioni. Ampie finestre rendono gli ambienti gradevolmente luminosi. Due motori Caterpillar da 2.250 hp sviluppano, in condizioni ottimali, una velocità di crociera di 12 nodi ed un autonomia di oltre 3.000 miglia nautiche.