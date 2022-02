La misteriosa influenza russa del 1889: «Sintomi simili a quelli del Coronavirus»

Nel 1889 scoppiò la cosiddetta “influenza russa” la cui causa secondo alcuni studiosi potrebbe essere stata non un virus dell’influenza bensì un coronavirus. Nel dettaglio, lo stesso genere cui appartiene Sars-CoV-2 responsabile di Covid-19. Per arrivare a formulare questa ipotesi diversi ricercatori hanno osservato campioni di tessuto polmonare umano dell’epoca, conservati nelle facoltà di medicina e nei musei. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> 500 EURO PER CHI FA LA TERZA DOSE: COS’È QUESTO BONUS SUL BOOSTER?

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Pandemia, 2 anni dopo. L'infettivologo dello Spallanzani:... LA SVOLTA Pandemia, la scommessa di Londra. «Niente più quarantena... IL RAPPORTO Covid, la strage dei sanitari: 500 le vittime, quasi la metà... I NUMERI Covid, i contagi calano ma la mortalità aumenta: cosa succede...