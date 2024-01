Settimo anniversario della tragedia di Rigopiano, morirono in 29

In un video dei vigili del fuoco, il ricordo della tragedia di Rigopiano, sette anni fa in cui morirono 29 persone.

"In quell'inferno di ghiaccio e macerie non sentimmo niente per due giorni dopo la valanga che investì l'hotel Rigopiano, nel territorio di Farindola (Pe) - ricordano i soccorritori - poi la prima voce dal buio raggiunse le nostre squadre: nelle ore successive ne salvammo nove, quattro bambini e cinque adulti".

"Da quella sciagura, che suscita ancora dolore e rabbia per le cause che la provocarono, dobbiamo trarre insegnamento tutti, istituzioni pubbliche e soggetti privati" ha scitto sul suo profilo social il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, in occasione del settimo anniversario.