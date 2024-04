Trump: il mio processo una "gigantesca caccia alle streghe"

L'ex presidente: "uno scandalo, tutto il mondo ci guarda"

Roma, 20 apr. (askanews) -L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il processo penale contro di lui per il caso Stormy Daniels a New York è una gigantesca caccia alle streghe.

Uscendo dal tribunale dove è stata selezionata la giuria - il procedimento inizierà lunedì - Trump ha detto "Quello che succede qui con questo sistema giudiziario è uno scandalo, in tutto il mondo ci guardano e dicono 'questa è una gigantesca caccia alle streghe' per cercare di far male a una campagna che sta battendo il peggior presidente della storia degli Stati Uniti. Biden è il peggior presidente nella storia del nostro paese. Lo sto battendo alla grande e questo è l'unico modo in cui pensano di poter vincere ma non funzionerà".