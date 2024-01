All'asta gli oggetti di "The Crown, c'è il "revenge dress" di Lady D

A Londra una mostra speciale per gli appassionati di "The Crown".

Costumi, oggetti di scena e set della popolare serie tv Netflix ispirata alle vicende della royal family, sono stati esposti prima di finire all'asta.

I fan potranno acquistare oggetti cult tra cui una replica dell'abito di Diana, passato alla storia come "revenge dress", indossato da Lady D nel 1994, mentre il principe Carlo ammetteva la sua relazione con Camilla. E ancora, la riproduzione della facciata del numero 10 di Downing Street, la residenza del primo ministro britannico, una replica funzionante della carrozza di Stato d'oro, scarpe e persino una riproduzione della St Edward's Chair, la sedia dell'incoronazione. Oltre 450 pezzi appartenenti a tutte e sei le stagioni della serie e di tutti i prezzi.

"Dalla carrozza di stato, stimata 30.000-50.000 sterline, a lotti da 60-80 sterline, come un bastoncino da champagne che si trovava nella scena della Regina Madre" ha spiegato Charlie Thomas, direttore delle collezioni iconiche di Bonhams.

La casa d'aste Bonham organizzerà due vendite, di cui una online, tra il 30 gennaio e il 7 febbraio. Il ricavato contribuirà all'istituzione del programma "Left Bank Pictures - The Crown Scholarship" presso la National Film and Television School, per la formazione di futuri registi cinematografici e televisivi.

Thomas ha dichiarato che l'asta e la mostra metteranno in luce "un pezzo di storia della televisione". L'esposizione ha già fatto tappa anche a New York, Los Angeles e Parigi.