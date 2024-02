Sanremo prima serata: Mengoni mattatore, Bertè infiamma e guida classifica

Podio di donne (provvisorio), grande serata di emozioni

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Marco Mengoni si riprende l'Ariston, ad un anno di distanza dalla vittoria del Festival di Sanremo con "Due Vite", è tornato in veste di co-conduttore della prima serata accanto ad Amadeus, un vero mattatore che ha incantato il pubblico con simpatia ed ironia e ancora una volta ha conquistato tutti con la sua voce.

Per lui standing ovation e applausi. Ma non c'è solo Mengoni nella prima serata di Sanremo. Loredana Bertè con "Pazza" chiude al primo posto nella classifica provvisoria dei 30 artisti in gara seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood.

La serata che si è chiusa oltre le due del mattino, ha visto pochi ospiti, tra cui gli sportivi Brignone e Ibrahimovic, e due momenti molto intensi, l'omaggio a Giogiò Cutolo, il 24enne musicista ucciso nel napoletano durante una rissa per uno scooter parcheggiato male, e il ricordo di Toto Cotugno.

Ma Sanremo è molto di più di quello che succede durante la gara canora: Alessandra Amoroso in un incontro con la stampa ha raccontato l'incubo vissuto a causa dell'ondata di odio che la ha travolta attraverso i social network ma non solo. La cantante salentina ha ricevuto migliaia di messaggi violenti, anche con minacce dei morte, uscire da quel tunnel per lei è stato molto difficile e doloroso ma è tornata alla musica con una grande voglia di farcela.