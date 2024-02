Sanremo, Amadeus: mi fermo qui, Rai troverà altro bravo allenatore

E' un onore essere qui, ma sento bisogno di pensare ad altro

Sanremo, 7 feb. (askanews) - Nonostante gli strepitosi risultati della prima serata del Festival di Sanremo, Amadeus dice basta.

"L'ho detto decisamente prima di questa giornata, poteva andare così bene come è andata, come no. Sanremo per me è una grandissima gioia e un onore essere qui per il quinto anno di seguito. Sento il bisogno di fermarmi per pensare anche ad altro o per poter, qualora ce ne fosse un giorno la possibilità di poter trovare idee. La Rai sarà in grado di trovare un allenatore bravissimo. Sanremo, a prescindere da Amadeus, si ama". Lo ha detto Amadeus durante la conferenza stampa all'Ariston.