Meteo, primavera anticipata con temperature oltre la media

Le temperature in Italia torneranno ad aumentare significativamente nei prossimi giorni, con valori oltre i 10 gradi in Val Padana, oltre i 15 al Centro e oltre i 20 al Sud. Un'espansione dell'porterà temperature fino a 10-12 gradi oltre la media del periodo, con anomalie più marcate in montagna e al Centro-Sud. Nonostante una blanda perturbazione causi momenti di instabilità sulla dorsale appenninica con lievi nevicate oltre i 1100-1300 metri, il tempo rimarrà prevalentemente asciutto e mite fino alla fine del mese. Il 24 gennaio segnerà i primi segni di caldo anomalo, con il picco previsto tra giovedì e venerdì, quando lo zero termico raggiungerà quota 3900 metri. Si prevede vento forte sui crinali alpini e la possibilità di banchi di nebbia notturni in. Ci saranno alcune velature ma l'alta pressione nordafricana manterrà la sua stabilità subtropicale almeno fino all'inizio di febbraio, con temperature sopra la media climatica del periodo.